Alexander Hoogmartens trekt naar Amerikaanse topuniversiteit

Alexander Hoogmartens uit Lot, bij Beersel, trekt naar de University of California-Los Angeles. De universiteit wordt beschouwd als een van de topuniversiteiten van de Verenigde Staten. Het 18-jarige tennistalent zal er studies en sport combineren.

Toen RINGtv enkele weken geleden sprak met Alexander Hoogmartens, was het al duidelijk dat hij naar de Verenigde Staten wou om zijn studies af te werken en zich voor te bereiden op een profcarrière als tennisser. De nummer 43 op de ATP-juniorenranking trekt uiteindelijk naar Los Angeles. Hij zal er deel uitmaken van het tennisteam UCLA Bruins. De universiteit is een van de succesvolste in de Amerikaanse collegesport.

“Ik heb Alexander nooit in het echt zien spelen, maar ik heb wel videobeelden van zijn wedstrijden op Roland Garros bij de junioren gezien”, zegt Billy Martin, hoofdcoach van het tennisteam van UCLA. “Hij is een internationale topspeler. We zijn echt blij dat hij naar ons komt. Ik heb het gevoel dat hij belangrijk zal worden om de eer van UCLA als één van de dominante teams hoog te houden.”