Alison Van Uytvanck stunt op Olympische Spelen

Van Uytvanck zat van bij de start goed in de wedstrijd, maar moest de eerste set toch aan Kvitova laten. De Tsjechische is de voormalige nummer twee van de wereld en één van de topspeelsters op het Olympische tornooi. In de tweede set schakelde Van Uyvanck nog een versnelling hoger en won met 3-6. In set drie stond er geen maat meer op de Vilvoordse. Ze gunde Kvitova geen enkel spelletje meer en pakte verdiend de overwinning.

In de volgende ronde neemt Van Uytvanck het op tegen Muguruza. Afgelopen zaterdag verloor Van Uytvanck van de Spaanse in het dubbelspel.