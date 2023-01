Asse-Zellik en Hoeilaart verdelen de buit

In de tweede provinciale van het voetbal ontving Asse-Zellik gisteren Hoeilaart. Asse-Zellik wou maar wat graag winnen om te blijven meedoen in de strijd om de eindronde. Hoeilaart kon bij winst dan weer de leiding overnemen van Kraainem.

Het is de thuisploeg de openingsfase voor zijn rekening neemt, maar verder dan enkele gevaarlijke hoekschoppen komt Asse-Zellik niet. Hoeilaart kent meer geluk, ze combineren vlot over de rechterkant en uiteindelijk verschalkt Flemming de doelman: 0-1. Asse-Zellik blijft niet bij de pakken zitten en gaat naarstig opzoek naar de gelijkmaker. Vanop de stip vinden ze die ook, Cabeke hangt de bordjes gelijk. 1-1

Ook in de tweede helft kan de wedstrijd verschillende kanten uit. De thuisploeg komt opnieuw op voorsprong. Er is even twijfel of de knal van Ysenbaert wel over de lijn is, maar de lijnrechter kent de goal toe. 2-1 voor Asse-Zellik. Hoeilaart knokt zich daarna weer in de wedstrijd. Sikumoya vindt eerst nog de doelman op zijn weg, maar El Bay is goed gevolgd om de 2-2 binnen te duwen.

Beide ploegen verdelen de buit. Hoeilaart staat samen met Kraainem aan de leiding in tweede provinciale. Asse-Zellik staat vijfde, maar bij winst volgende week is het zeker van de periodetitel. Dan wacht Beersel-Drogenbos, de derde in de stand.