BAVI Vilvoorde: “Alle schuld op sport afschuiven is niet correct”

Basketbalclub BAVI Vilvoorde kijkt met gemengde gevoelens naar de verstrengingen in de sportsector. "We hebben begrip voor de situatie. Gezondheid gaat op voor alles. Maar maatregelen worden soms in een opwelling genomen genomen en bereiken eigenlijk niet het gewenste effect. En alle schuld op sport afschuiven is niet correct", zegt clubsecretaris André Moons.

Terug naar af bij BAVI Vilvoorde. De basketbalclub was klaar voor een mooi seizoen, maar ziet door code oranje heel wat activiteiten verboden worden. Voor de club is het nog strenger, want eerder legde de stad Vilvoorde al regels op. “We moeten al een maand zonder publiek spelen en onze cafetaria is al een maand gesloten. Dat waren maatregelen waarvan we vandaag nog altijd niet goed snappen waarom de stad ze ons oplegde", zegt André Moons. "Zeker omdat we nog geen enkele besmetting hebben gehad binnen de club en alle maatregelen correct toepasten."

De code oranje in de sportsector hakt er zwaar in bij de club. "Alle spelers zullen individueel blijven doortrainen, maar financieel is het zware dobber. We zitten al vijf weken zonder enige vorm van inkomsten. Buiten Basket Vlaanderen hebben we nog niets van financiële steun ontvangen. Dat terwijl de kosten blijven doorlopen", aldus Moons. "Je moet geen groot econoom zijn om te beseffen dat dat niet oneindig kan blijven duren."