Bavi wuift Hoornaert en Pouedet uit met overwinning

De stedelijke sporthal in Vilvoorde nam afgelopen weekend afscheid van Xavier Hoornaert en Sean Pouedet. De coach en sterspeler verlaten na dit seizoen Bavi Vilvoorde. Het werd een afscheid met een zege, want Bavi haalde het van Kangoeres Mechelen B na een spannende wedstrijd.

Beide ploegen houden elkaar drie quarters in evenwicht om daarna tien dolle minuten basketbal op het parket te brengen. Mechelen komt voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong en loopt zelfs uit tot 65-70. Het is uitgerekend Sean Pouedet die Bavi op sleeptouw neemt. Met een driepunter brengt hij de verlossing voor de thuisploeg. Bavi wint uiteindelijk met 81-74. “Het was inderdaad heel spannen”, zegt Pouedet na de wedstrijd. “We hebben al betere wedstrijden gespeeld, maar dat was niet de essentie vandaag. Vandaag wilden winnen voor zoveel volk.”

Door de zege blijft Bavi Vilvoorde aan de leiding in Top Division 2, maar eerste achtervolger heeft nog twee inhaalwedstrijden tegoed. De promotie zit er dus waarschijnlijk niet in, maar het toont wel het mooie parcours dat coach Hoornaert afgelegd heeft. Daar waar Bavi de voorbije seizoen vooral tegen de degradatie moest vechten, coachte Hoornaert de club naar de top in Top Division 2. Na de wedstrijd volgde dan ook een staande ovatie voor Hoornaert en zijn assistent Gert De Vleeschouwer. “Er zijn veel vrienden en mensen die ik ken komen kijken, dus dat is toch speciaal. Als zij je bedanken voor wat je gedaan hebt, is dat een mooi moment”, aldus Hoornaert.

Bavi Vilvoorde heeft nog één competitiewedstrijd voor de boeg. Volgende week neemt het het op tegen Phantoms Boom, de tiende in de stand.