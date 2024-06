Bouw nieuwe sporthal in Zemst gaat van start: “Vooral gericht op basket- en volleybalclubs”

Naast de Zemstse sportclubs zullen ook de scholen in de gemeente gebruik kunnen maken van de nieuwe sporthal. “Den Turfput is een mooie stap voorwaarts in ons sport- en recreatieaanbod”, zegt schepen van Sport Tim Borteel. “We gaan ook de omgeving herinrichten met een petanquebaan, een basketbalveldje, een fiets- en wandelverbinding en een ruime fietsenstalling. Verder komt er een groene parkzone waarbij een gedeelte van de Leibeek terug opengelegd wordt. Kortom, eens het af is wordt het een mooi geheel, zowel binnen als buiten. De werken moeten eind juni starten en zouden naar verwachting zo’n 15 maanden duren.”

De bouw van de sporthal zal gepaard gaan met de nodige hinder. “Voor de verminderde parkeercapaciteit in de omgeving van de werken zijn we op zoek gegaan naar alternatieven. Die hebben we ook gevonden”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx. “Tijdens de werken wordt de toegang en dus ook de parkeerzone aan de Kloosterstraat, de parking naast GC de Melkerij blijft bruikbaar. Het werftransport verloopt via de hoofdtoegangsweg naast het gemeenschapscentrum.”

De gemeente legt eveneens een verbod op werftransport op bij het begin en het einde van de schooldag. Daarna zullen inwoners kunnen genieten van een sporthal waarvan ze de naam zelf hebben mogen kiezen. “We kregen in totaal 79 voorstellen, het ene al geslaagder dan het andere en de ene motivatie was al doordachter dan de andere”, aldus Geerinckx.