Brons voor Noor Vidts op zevenkamp EK Atletiek

Vrijdagavond stond Noor Vidts op een voorlopige tweede plaats na de 100 meter horden en het hoogspringen. Bij het hordenlopen verbeterde ze al haar persoonlijk record met een tijd van 13"16. Ook in het kogelstoten en het speerwerpen toonde ze zich als de beste versie van zichzelf. Vandaag kon ze nog stunten op de 800 meter die ze won met een tijd van 2'09"35.

In de eindstand is Vidts goed voor de bronzen medaille, het is haar eerste medaille in open lucht. Landgenote Nafi Thiam wint de gouden medaille.