Brussel-Opwijk afgelast

De organisatie van Brussel-Opwijk zat de voorbije weken rond de tafel met onder meer het gemeentebestuur van Opwijk. “Verschillende signalen dwingen ons tot de beslissing om de wedstrijd te annuleren”, zegt woordvoerder Willy Van Mol. “De COVID-vooruitzichten zijn niet enkel in ons land, maar ook in buurlanden niet bepaald hoopgevend. Naast onze U23 bij de heren hadden we voor het eerst interclub voor dames met tal van Nederlandse en buitenlandse renners De voorbereiding zat nochtans goed. Twee nieuwe en jonge koersdirecteurs, een nieuw parcours, een volledig Koning Boudewijnstadion bij onze startplaats, mooie engagementen van aantal nieuwe sponsors, onze nieuwe locatie in school ‘De Boot’ aan de aankomst, enzovoort.”

De optie om vandaag nog verder de organisatie 2022 uit te werken heeft volgens de organisatie een prijskaartje. “Maar als kleine organisatie hebben we onze beperkingen : het ‘last minuut uitvallen’ van vaste medewerkers of vrijwilligers de dag van de wedstrijd heeft zijn impact naar de veiligheid van de renners en hun omgeving. Geen 72ste Brussel-Opwijk dus dit jaar. We nemen de medewerkers en vrijwilligers hun goesting graag mee naar de editie van 2023. Die staat gepland op 26 februari”, besluit Van Mol.