Cricketclub en voetbalclub delen infrastructuur in Hofstade: "Samenwerking geeft boost aan de cricketsport in onze provincie"

Een mooi voorbeeld van een fijne sportieve samenwerking in Hofstade, in Zemst. Daar slaan voetbalclub FC Verbroedering Hofstade (3de provinciale) en cricketclub '12 Stars Cricket Club' de handen in elkaar. Er is een nieuwe infrastructuur. Daar kan de voetbalclub sinds december gebruik van maken. Gisteren speelde de cricketclub voor de eerste keer op het veld. Jean Michel Saive, voorzitter van het Belgisch Olympisch Comité en Saurabh Kumar, ambassadeur van India, waren aanwezig. "Het is een mijlpaal voor de club. Samen met de gemeente Zemst en FC Verbroedering Hofstade zijn we al 5 jaar bezig met dit project. Nu ben ik een een heel blij man", zegt Aniruddha Godbole van 12 Stars Cricket Club.