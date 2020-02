Dames Kester-Gooik naar finale Beker van Brabant

De dames van Kester-Gooik grepen RWL Sport meteen bij de keel. Na nog geen half uur spelen stond het 4-0 via doelpunten van Jacobs, Smismans en Lissens. De bezoekers kwamen nauwelijks in het stuk voor. Als RWL Sport dan toch eens door de Gooikse verdediging raakte, botste het op een sterk keepende Verckens.

Na de rust hetzelfde spelbeeld. Een goed voetballend Kester-Gooik diepte de score verder uit via Vannimmen en Van Cotthem. Het was youngster De Bast die in het slot de 7-0 eindstand op het scorebord mocht zetten. Kester-Gooik stoot zo met overtuiging door naar de finale van de Beker van Brabant. Die wordt op 19 april gespeeld in het Bergéstadion in Tienen. Tegenstander in de finale is Eendracht Mazenzele-Opwijk.