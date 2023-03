Dames Wolvertem-Merchtem sturen leider Drongen zonder punten huiswaarts

Drongen begint het best aan de partij en knutselt enkele mooie aanvallen in elkaar maar doelvrouw Casteels staat pal en de efficiëntie ontbreekt bij de bezoekers. Dan kent Wolvertem-Merchtem meer geluk. Na een vlotte combinatie komt de bal tot bij Crabbe, zij twijfelt niet en schiet haar ploeg op voorsprong 1-0. Dat is ook meteen de ruststand.

In de tweede helft heeft Drongen nauwelijks tijd om te bekomen, of de thuisploeg is daar opnieuw. Anckaert tikt de voorzet simpel binnen en haar ploeg heeft zo een dubbele voorsprong beet. Meteen daarna volgt de 3-0, Decraeye werkt eenvoudig af. Catelyn zorgt nog met een vrije trap voor de 3-1, maar meer dan een eerredder is dat niet.