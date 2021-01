Dilbekenaar Frank Vercauteren nieuwe trainer Antwerp

De 64-jarige Vercauteren volgt Ivan Leko op. Hij verliet Antwerp eind vorig jaar Antwerp voor een avontuur bij het Chinese Shanghai SIPG. "Zodra we voldoen aan alle coronaprotocollen kan Frank de trainingen leiden ter voorbereiding van de competitiewedstrijd tegen KV Mechelen op 10 januari", meldt de club.

Vercauteren was tot augustus nog trainer van Anderlecht. Daarvoor was hij in ons land ook al aan de slag bij onder meer Genk, Cercle Brugge en Mechelen en OH Leuven. De Dilbekenaar heeft er ook al buitenlandse avonturen opzitten bij Krylya Sovetov in Rusland, Sporting Lissabon in Portugal, Al-Batin in Saoedi-Arabië en Al-Jazeera in de Verenigde Arabische Emiraten.

Foto: Twitter Antwerp