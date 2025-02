Dit weekend in de regio: Brussel-Opwijk

Naar goede gewoonte starten ze aan het Koning Boudewijnstadion, waar ze dit jaar ook op de piste rijden. Daarna trekken de mannen en vrouwen via Wemmel en Merchtem naar Asse om uiteindelijk in Opwijk nog enkele plaatselijke rondes af te werken.

"In Opwijk is zelf de plaatselijke ronde wel redelijk gewijzigd", zegt veiligheidscoördinator Igor Van Den Berghe. "De ronde is iets groter geworden, we gaan ook iets meer naar de kanten van Asse en we rijden daar ook de Koereit op. Da's een lastige heuvel, laat ons zeggen, die toch wel in het laatste deel van een wedstrijd voor de schifting gaat zorgen dat er gestreden wordt voor de overwinning."

De mannen vertrekken aan het Koning Boudewijnstadion op zondag 3 maart om 12.20 uur, de vrouwen om 12.40 uur.