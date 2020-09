Drie regiogenoten kunnen debuteren bij Rode Duivels

Sebastiaan Bornauw uit Meise maakte vorig jaar indruk in de Bundesliga bij 1.FC Köln en ziet die goede prestaties beloond met een eerste selectie bij de Rode Duivels. Ook Dodi Lukebakio uit Asse liet vorig seizoen mooie dingen zien in Duitsland bij Hertha Berlijn. Alexis Saelemaekers uit Beersel speelt sinds januari dan weer bij AC Milaan en is er momenteel basisspeler. Zowel Bornauw, Saelemaekers als Lukebakio werden al opgeroepen voor de Belgische jeugdelftallen, maar kunnen nu dus hun eerste speelminuten verzamelen bij de Rode Duivels.

De selectie van 33 spelers bevat verder ook Youri Tielemans uit Sint-Pieters-Leeuw en Yannick Carrasco uit Vilvoorde. België neemt het in een vriendschappelijke interland op 8 oktober op tegen Ivoorkust. De wedstrijd vindt plaats achter gesloten deuren, want de UEFA laat geen publiek toe in het Koning Boudewijnstadion omwille van het coronavirus. Nadien staan twee Nations League-wedstrijden op het programma: op 11 oktober spelen de Rode Duivels op Engeland, drie dagen later op Ijsland.