Evenepoel bedwingt 50 keer Muur van Geraardsbergen

Om zich in deze coronatijden bezig te houden, daagt Schepdaalnaar Remco Evenepoel zichzelf uit. Tien dagen geleden maakte hij een trainingsrit van 300 kilometer en afgelopen weekend legde hij de afstand van Luik-Bastenaken-Luik af, 256 kilometer om precies te zijn. Gisteren stond uitdaging drie op de agenda. Evenepoel reed naar Geraardsbergen om er 50 keer na elkaar de Muur te beklimmen.

Evenepoel wou de uitdaging vorige week al doen, maar blies die af omdat hij voor een volkstoeloop vreesde op de Muur. Niet slim in tijden van corona. Gisteren ging hij de uitdaging dan toch aan, maar dan in alle rust. Hij reed kleine plaatselijke rondjes waarbij hij 50 keer de Muur beklom. Andermaal een bewijs dat de 20-jarige Schepdaalnaar over een gigantische motor beschikt.

In totaal zat Evenepoel meer dan acht uur op de fiets, reed gemiddeld 26,5 kilometer per uur en legde 5.145 hoogtemeters. “Opdracht volbracht, maar afgepeigerd. Dit was een lastige”, reageerde achteraf op Instagram. Benieuwd wat de volgende uitdaging wordt van Quick.Step-renner.