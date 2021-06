Evenepoel wint tijdrit in Baloise Belgium Tour

Remco Evenepoel heeft de tweede etappe van de Baloise Belgium Tour op z’n naam geschreven. De renner uit Schepdaal was in de tijdrit twee seconden sneller dan zijn ploegmaat Yves Lampaert.

"Na gisteren was ik gebrand op de overwinning vandaag in de tijdrit", reageerde Evenepoel aan de meet. "Het is de eerste keer dat ik win sinds mijn zware val in de Ronde van Lombardije. Het zal vanavond waarschijnlijk pas echt inzinken, maar het doet deugd."