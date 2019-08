Evenepoel zeker van ticket voor WK en Olympische Spelen

Dankzij de Europese titel in het tijdrijden is Remco Evenepoel verzekerd van deelname aan het WK tijdrijden later dit jaar in Engeland. Hij heeft in principe ook een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio op zak. Al is dat laatste nog niet zeker.

Als Europees kampioen is Remco Evenepoel automatisch verzekerd van een ticket voor het WK tijdrijden, op 25 september in het Engelse graafschap Yorkshire. Dan wacht de Schepdaalnaar een tijdrit 54 kilometer.

Een plaats in de top-5 gisteren leverde Evenepoel ook een ticket op voor de Olympische Spelen, die volgend jaar in Tokio worden gehouden. Maar in Tokio mogen maar twee Belgische renners aan de start komen. Als er meer dan twee Belgen de selectienorm halen, bijvoorbeeld door in de top-8 te eindigen op het WK tijdrijden, is het aan de bondscoach Rik Verbrugghe om een beslissing te te nemen.

Tot slot heeft Deceunick-Quick Step de optie in het contract van Evenepoel gelicht. Het 19-jarige supertalent tekende vorig jaar een contract van twee jaar, plus een optie op nog eens twee jaar. Die optie is volgens Deceuninck-Quick Step-baas Patrick Lefevere gelicht met een handshake tussen alle partijen. Evenepoel ligt daarmee nog tot en met 2022 onder contract bij de Belgische wielerploeg.