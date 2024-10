FFF Haren - Vilvoorde City na halfuur afgefloten: scheidsrechter voelt zich bedreigd

FFF Haren stond zondag al na 20 minuten 2-0 voor. “Zoals wel vaker in dit soort situaties, sloeg de frustratie toe bij de tegenstander”, legt voorzitter Jawad Haddi van FFF Haren uit. “De coach van Vilvoorde City – die geschorst was en langs de zijlijn stond – was al een hele tijd aan het schreeuwen bij elke beslissing van de scheidsrechter. Uiteindelijk is hij ook het veld opgelopen om de scheidsrechter te intimideren. Onze staf probeerde hem te beschermen, maar het escaleerde snel en de scheidsrechter besloot de wedstrijd te staken. Daarop is die trainer ook zijn kleedkamer binnengestapt en heeft hem bedreigd, waarop de ref de wedstrijd definitief beëindigd heeft.”

Zelfs daar bleef het nog niet bij. “Enkele spelers en de trainer van Vilvoorde City stonden hem buiten nog op te wachten, maar wij hebben de ref via de andere uitgang van de kleedkamers naar buiten gesmokkeld”, zegt Haddi verder. “Onze jeugdtrainer heeft hem dan in zijn auto tot bij zijn geparkeerde voertuig gereden. Zo is hij zonder kleerscheuren kunnen ontkomen”

Haddi voegt eraan toe dat de situatie zo gespannen werd dat de politie moest worden opgeroepen. "Het politiebureau is vlak achter de hoek. Ze zijn niet ter plekke geweest uiteindelijk maar hadden verzekerd dat ze indien nodig op 30 seconden ter plaatse zouden zijn.”

Het gedrag van de coach van Vilvoorde City is echter volgens hem geen verrassing. "Het is niet de eerste keer dat hij zich zo gedraagt. Het leek zelfs alsof hij het bewust deed om de wedstrijd stil te leggen.”

Het verdere verloop van de zaak ligt nu in handen van Voetbal Vlaanderen dat zal beslissen over de uitslag van de wedstrijd en eventuele sancties voor Vilvoorde City. “Ik heb het verslag van de ref gelezen en dit lijkt te kloppen”, reageert woordvoerder Nand De Klerck. “Dit is een situatie die niet thuishoort op onze terreinen. Volgende week maandag zal deze zaak voorkomen op het disciplinair comité.”

Bij Vilvoorde City was niemand bereikbaar voor commentaar.