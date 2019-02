Geen FedCup-zege voor Van Uytvanck

Alison Van Uytvanck uit Vilvoorde is er met het FedCup-team niet in geslaagd om in Luik Frankrijk te kloppen.

Frankrijk won met 3-0. Van Uytvanck verloor haar wedstrijd van Caroline Garcia met twee sets tegen één. België moet nu in april barragewedstrijden spelen om in de wereldgroep te blijven. Tegen wie dat is weten we dinsdag.