Normaal was het een hoogdag voor het wielrennen vandaag in Oetingen. In het Pajottenland zou normaal de Internationale Wielertrofee Jong maar Moedig gereden worden, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Twee renners uit de regio wilden de dag niet ongemerkt laten voorbijgaan. Arne Marit uit Vollezele en Jens Du Four uit Oetingen legden het parcours van de IWT onder hun twee af.

Geen IWT in Oetingen? Daar denken Arne Marit en Jens Du Four anders over

Julien Van Den Brande mocht vorig jaar juichen in Oetingen. Dit jaar zal de Oost-Vlaming geen opvolger krijgen. Toch stonden er vanmiddag twee belofterenners aan de start van de Internationale Wielertrofee Jong maar Moedig. "Toen ik hier op een avond passeerde tijdens het wandelen vond ik het spijtig dat de wedstrijd niet zou doorgaan. Ik zag andere wielrenners uitdagingen aangaan en wist dat dit mijn uitdaging zou worden", zegt Jens Du Four uit Oetingen.

Jens stuurde regiogenoot Arne Marit uit Vollezele een berichtje en die zag dat meteen ziitten. "Getraind moet er toch sowieso worden, dus het is ook wel eens plezant om dat op het parcours te doen van de IWT. Voor de belofteploeg van Lotto-Soudal is dat toch wel één van de belangrijkere wedstrijden. We kunnen ons hier tonen aan profploegen. Voor mij is het nog specialer omdat het in mijn eigen streek is", aldus Arne.

181 kilometer haspelden de twee af. Onderweg 15 kilometer kasseien en 24 hellingen, waaronder de Muur en de Bosberg. Door het wegvallen van heel wat wedstrijden krijgen de twee derdejaarsbeloften minder kansen om zich te tonen aan de profteams. "Dit jaar wou ik alles op alles zetten. Ik heb via VDAB een statuut zodat ik kan leven als een prof, dus ik ga niet naar school en werk ook niet. Dit was eigenlijk het jaar alles of niets, samen met volgend jaar. Een jaar daarvan ben ik in feite al kwijt", zegt Jens.

Arne tot slot stond in de belangstelling van verschillende profploegen, maar besloot nog een jaar belofte te blijven. "Ik voelde dat ik op bepaalde vlakken misschien nog net iets tekortkwam. Ik wou daar dit jaar aan werken. Die interesse van profploegen is er gelukkig nog altijd, dus dat stelt me wel gerust. Als ik de komende maanden kan bevestigen, zou dat wel positief zijn voor mijn toekomst", besluit Arne.