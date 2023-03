GP Oetingen afgelast door sneeuwval: "Konden veiligheid van rensters niet garanderen"

De wielerwedstrijd GP Oetingen in Gooik gaat niet door. Door de sneeuwval was het niet veilig om het vrouwenpeloton over het parcours te laten rijden, dat bezaaid is met pittige hellingen en kasseistroken. "We kunnen de veiligheid van de rensters niet garanderen", zegt organisator Gooik Sportief.