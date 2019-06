Halle-Gooik haalt vader en zoon Redivo

Halle-Gooik heeft twee nieuwe spelers voorgesteld. De Italianen Aldo en Rafael Redivo spelen volgend jaar in De Bres. Het gaat om vader en zoon, een unicum in het futsal.

Aldo Redivo is een 37-jarige doelman die de concurrentie moet aangaan met Xuxa. Redivo is geen onbekende in het Belgische futsal. “Aldo speelde jaren in Italië maar ook twee aar in Chatelineau waarmee hij één landstitel behaalde. Vorig jaar was hij actief bij het Franse Acces”, zegt Lieven Baert, manager van Halle-Gooik.

Aldo werd afgelopen seizoen verkozen tot beste doelman in de Franse competitie. In zijn zog komt ook zijn 17-jarige zoon Rafael Redivo naar Halle. “Rafael is een toptalent dat dit jaar uitkwam voor de Italiaanse topclub Acqua e Sapine en is ook Italiaans jeugdinternational”, besluit Baert.