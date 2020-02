Hendrix pakt goud op 3000 meter indoor

Vandaag vond in Gent het indoor Belgisch kampioenschap atletiek plaats. Robin Hendrix uit Kapelle-op-den-Bos was op de 3000 meter de grote favoriet voor het goud en meer nog: hij ging voor een sterke tijd om zo de nodige punten te verzamelen om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio. Daar wil de atleet deelnemen aan de 5000 meter.

Hendrix hoopte vandaag onder de 7’50” te lopen op de 3.000 meter. Dat lukte hem niet. De Kapellenaar strandde op 7’51”29. Maar Hendrix pakte wel overtuigend zijn eerste Belgische titel en dat in een nieuw persoonlijk record. Op die manier sprokkelde hij ook aardig wat punten voor de wereldranking met het oog op de Spelen deze zomer.

In het hoogspringen sprong Lars Van Looy uit Londerzeel over 2 meter en 10 centimeter. Goed voor brons. Net als vorig jaar greep Bram Ghuys uit Dworp naast zijn zesde Belgische indoortitel. Hij ging over 2 meter 19, dat volstaat voor zilver, maar het goud is -net als vorig jaar- voor de Waal Thomas Carmoy met een sprong over 2 meter 23. Op de 1500 meter deed Isaac Kimeli uit Beersel dienst als haas voor zijn ploeggenoot bij het Olympic Running Team Stijn Baeten. Kimeli deed dat goed want Baeten wint de Belgische titel. Volgende zondag doet Kimeli een gooi naar de Belgische titel in het veldlopen op de lange cross.