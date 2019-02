Hoeilaart wint van Huldenberg

Hoeilaart stond voor dit weekend dertiende, Huldenberg met 6 punten meer tiende. Hoeilaart begon het best aan de partij maar werd daar pas tien minuten voor de rust voor beloond. Pirotte krulde een vrije trap heerlijk in doel. Na de rust kwam Huldenberg gelijk via Philips. Maar niet veel later kwam de thuisploeg weer op voorsprong via Beaunom. Op het einde van de partij maakte Pirotte er nog 3-1 van. Hoeilaart houdt zo belangrijke drie punten thuis en doet een goede zaak in de strijd om het behoud in Eerste provinciale.