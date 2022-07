Houtem maakt zich op voor enige overblijvende kermiskoers in de regio

Komende dinsdag vindt in het Vilvoordse gehucht Houtem de 77ste grote wielerprijs voor eliterenners plaats. In de volksmond wordt de wedstrijd de 'Mosselkoers' genoemd, omdat er traditiegetrouw de eerste mosselen worden geserveerd en dat alleen al maakt van de grote prijs een echt volksfeest. Maar de Mosselkoers is ook een wedstrijd van een uitstervende soort want het is de allerlaatste kermiskoers in onze regio.

Sinds 1944 wordt er elke tweede dinsdag van juli gekoerst in Houtem. Of beter bijna elke keer want de voorbije twee edities van de grote prijs voor elite vielen in het water door corona. Het bestuur van het organiserende Sport voor Allen stond dit jaar dus voor de vraag: boeken toe of volhouden. In Houtem, waar de wielermicrode besmettelijker is dan het coronavirus, koos men voor het tweede. “Een wielerwedsstrijd op poten zetten is geen sinecure”, zegt ere-voorzitter van Sport voor Allen, Albert Absilis. “De nodige sponsoring vergaren op een moment waarop heel wat bedrijven het nog moeilijk hebben, is toch gelukt. Het tweede probleem is dat die renners die dag hun boterham niet kunnen verdienen en eigenlijk moeten bijleggen om koers te komen rijden."

Maar Sport voor Allen heeft toch goede hoop op een sportieve hoogdag, de inschrijvingen lopen binnen. “We zitten aan een kleine 50 inschrijvingen en we hebben nog een week te gaan”, meldt Absilis. “Er zullen er nog wel veel bijkomen en ook de dag zelf kunnen ze nog inschrijven tot een maximum van 175 renners. We zitten met erg diverse deelnemers uietraard van België maar ook uit Oekraïne, Nieuw-Zeeland, Australië, Engeland …"

Ooit werden er in ons land 150 lokale ééndagskoersen gereden, nu zijn er dat nog 35. De hoogdagen van de zogenaamde kermiskoersen zijn dus voorbij. Nochtans zijn die wedstrijden voor de renners vaak een springplank naar een mooie carrière. "Ik denk dat een paar jaren terug bijvoorbeeld toen Dries De Bondt hier heeft gewonnen. We kennen allemaal de prestaties van Dries De Bondt op dit ogenblik, hij is Belgisch kampieoen geweest en is aanwezig in grote rondes, en hij heeft een contract bij een grote ploeg."

Het startsein van de 77ste grote prijs voor elite wordt volgende dinsdag gegeven om 14 uur in het centrum van Houtem. Terwijl de renners zich uitsloven in 18 plaatselijke rondes kan u rustig een mosseltje steken aan café 't Voorhof. Tegen de avond weten we wie de opvolger is van Jona Goeman, de winnaar van de vorige editie.