Ilan Van Wilder klaar voor profdebuut

Ilan Van Wilder uit Opwijk maakt vandaag in de Ronde van de Algarve zijn debuut in het profpeloton. De 19-jarige komt in Portugal samen met toppers alsThomas, Nibali, Dennis en Van Der Poel aan de start. De wedstrijd wordt ook de eerste grote test van het seizoen voor Remco Evenepoel. De Schepdaalnaar wordt uitgespeeld als kopman.

De ene bereidt zich in de Algarve voor op de voorjaarsklassiekers, de andere op Parijs-Nice of de Tirreno-Adriatico. Voor Ilan Van Wilder is de wielerronde dan weer het debuut bij de profs. De Opwijkenaar ruilde afgelopen winter de beloftenploeg van Lotto-Soudal in voor Sunweb. "Ik heb met heel veel motivatie naar dit moment toegeleefd. Maar nu ik hier ben is het toch een beetje met een klein hartje. Al kijk ik er heel hard naar uit. Ik heb niet echt verwachtingen. Ik laat het gewoon op mij afkomen en ik zie wel hoe het gaat eindigen", zegt Ilan Van Wilder.

De eerste etappes rijdt Van Wilder in dienst van sprinter Cees Bol. Later deze week kan hij zijn klimkwaliteiten meten met toppers als Nibali en Thomas. "Ik heb toch een beetje angst voor het niveau bergop. Vooral op de tweede dag en de vierde dag, dan is het aankomst bergop. We zien wel hoe het gaat uitdraaien", aldus Van Wilder.

Bij Remco Evenepoel zullen de verwachtingen hoger zijn. Na winst in de Ronde van San Juan speelt Deceuninck-Quick Step hem in Portugal uit als kopman. "De ploeg heeft gezegd dat ik mag meedoen voor het klassement, maar ik ga ook in dienst van mijn ploegmaten werken. Ik stip drie etappes aan: de twee bergritten en de tijdrit", aldus Evenepoel.