Ilan Van Wilder tekent contract bij Team Sunweb

Ilan Van Wilder ruilt het beloftenteam van Lotto-Soudal in voor het Team Sunweb. De 19-jarige Opwijkenaar tekent bij de Duitse WorldTour-ploeg een profcontract tot 2022.

De overgang hing al een tijdje in de lucht, maar wordt nu ook bevestigd door Team Sunweb zelf. Van Wilder maakte afgelopen seizoen bij Lotto-Soudal U23 indruk met onder meer een 3de plaats in de Ronde van de Toekomst en ritwinst in de Vredeskoers.

"Ik kijk er naar om mij in dit team verder te ontwikkelen. Ik wil zo veel mogelijk leren en houd van de langetermijnvisie die de ploeg voor mij in gedachten heeft. Ik denk dat dit team de juiste plaats is om naar mijn volledige potentieel toe te groeien", zegt Van Wilder.

Team Sunweb volgt Van Wilder al een tijdje. De Opwijkenaar kon ook rekenen op interesse van Lotto-Soudal, Jumbo-Visma en Bora-Hansgrohe. "Hij is één van de grootste rondetalenten van zijn generatie. De komende drie jaar willen we stap voor stap aan zijn vooruitgang werken. De klemtoon ligt op het ontwikkelen van zijn klimmers- en tijdrijderscapaciteiten", besluit Sunweb-coach Marc Reef.