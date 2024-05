Isaac Kimeli plaatst zich voor Olympische Spelen

Atleet Isaac Kimeli uit Beersel heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. Kimeli mag aantreden op de 5.000 meter nadat hij in Stockholm de mythische grens van de dertien minuten sloopte. Kimeli klokte af op 12 minuten, 56 seconden en 53 hondersten, ruim acht seconden onder zijn vorig persoonlijk record. Daarmee zorgde hij meteen ook een nieuw Belgisch record. Eerder plaatste Kimeli zich al voor EK, begin juni in Rome.