Isaac Kimeli wint CrossCup in Diest, maar grijpt net naast de eindzege

Isaac Kimeli uit Beersel won gisteren de slotmanche van de CrossCup in Diest, maar hij eindigt tweede in het regelmatigheidscriterium. Om alsnog, voor de zesde keer, de eindzege te pakken, mocht Ruben Querinjean niet tweede eindigen, maar dat is precies wat hij deed. Daardoor eindigt Querinjean eerste in de eindrangschikking van de CrossCup. Dankzij zijn overwinning in Diest is Kimeli ook Vlaams kampioen. In november werd hij al Belgisch kampioen veldlopen.