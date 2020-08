Jolien D’Hoore wint Memoriel Danny ‘Bolle’ Steenhout

Landgenote Jolien D’Hoore was gisteravond de snelste in de tweede editie van de Memorial Danny ‘Bolle’ Steenhout. Ze klopte de Nederlandse Lindy Van Anrooij en de Belgische Ann-Sophie Duyck.

De Memorial Danny 'Bolle' Steenhout is een avondcriterium in Oetingen en een eerbetoon aan de overleden Danny, een vriend van Gooik Sportief, de organisatie van de Gooikse Pijl. Steenhout was fervent supporter van Marianne Vos. Zij kon er niet bijzijn door het Nederlandse kampioenschap. Ook enkele andere Nederlandse toppers moesten daardoor afhaken. Ook de rensters uit de Belgische EK-selectie zeiden lastminute af. Als ze aan de start in Oetingen wilden komen, moesten ze nog een extra coronatest afleggen voor het EK. Maar de Memorial kreeg desondanks een mooiedeelnemersveld bij mekaar voor de tweede editie.

Halverwege de wedstrijd wedstrijd reden Van Anrooij, Alice Sharpe en Imogen Cotter weg uit het peloton. Het waren Jolien D’Hoore en Ann-Sophie Duyck die samen op zoek gingen naar de kopgroep. Enkele rondes voor het einde haalde het duo de koplopers ook bij. In een sprint met 5 was D’Hoore de sterkste voor de Nederlandse Lindy Van Anrooij en de Belgische Ann-Sophie Duyck.