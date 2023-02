Kapelle-op-den-bos stunt thuis tegen Sporta Brussels

In de eerste set loopt Brussels al snel uit tot 1-5. Maar Kapelle-op-den-bos laat zich hierdoor helemaal niet ontmoedigen en slaat terug. Ze draaien de set helemaal om 14-11. De bezoekers weten geen raad met de sterke aanvallen van de thuisploeg, met hun gevarieerde spel halen ze de set binnen halen met 25-20. Sporta komt beter voor de dag in de tweede set. Ze houden lange tijd een kloofje van 2 punten vast 14-16. Maar naar het einde van de set toe neemt de Kapelle-op-den-bos over en hoe. Ze draaien ook deze set en met enkele smashes die via het blok buiten gaan, winnen ze de tweede set met 25-22.

De derde set begint heel gelijkopgaand 5-5. Daarna nemen de bezoekers over en slaan ze meteen een bres 8-15. De thuisploeg kan wel nog even terug komen tot 13-19. Maar te veel individuele foutjes doen hun in deze set de das om. Sporta wint met 16-25 en komt zo terug tot 2-1. De vierde set moet dan de goede zijn voor Kapelle-op-den-bos. Ze starten in ieder geval sterk en lopen snel 10-4 uit. Sporta knokt voor wat het waard is en komt terug tot 16-12. Maar de intenisiteit en de drive van de thuisploeg is gewoon niet af te stoppen. Ze behouden hun voorsprong en de tweede matchbal is de goede. 25-20.

Kapelle-op-den-bos wint zo met 3-1 van Sporta Brussels tot grote ontlading van de spelers en de fans. Ze komen nu ook alleen aan de leiding, wat hun droom om kampioen te worden alleen maar kracht bij zet.