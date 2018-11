Kapelle-op-den-Bos verliest burenduel

In eerste divisie A van het volleybal werd gisteren een derby op het scherpst van de snee gespeeld. De mannen van Eternit Kapelle-op-den-Bos kregen Blaasveld op bezoek.

Kapelle-op-den-Bos stond voor de wedstrijd tweede met drie punten minder dan de leider, maar ook met een match minder gespeeld. Ook Blaasveld was tweede en dat met evenveel matchen als Kapelle-op-den-Bos. De burenstrijd verliep in de eerste set eerst gelijkopgaand. Bij 17-17 kon Blaasveld zes punten op rij maken en zo een beslissende kloof slaan. Kapelle verloor de eerste set met 19-25. Ook set twee ging naar Blaasveld met 12-25. In set drie toonden de Kapellenaren wel meer weerbaarheid, maar het tij konden ze niet meer keren. Blaasveld won ook de derde set met 24-26. De burenderby eindigde dus op 0-3. Door de nederlaag zakt Eternit Kapelle-op-den-Bos van plaats 2 naar plaats 5.

Een verslag van de wedstrijd zie je vanavond vanaf 19u30 in RINGtv Sport.