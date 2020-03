Kimeli: "Logisch dat Spelen uitgesteld worden"

Het hing al enkele dagen in de lucht, maar nu is het officieel. De Olympische Spelen in Tokio worden door de coronacrisis uitgesteld. Dat zijn de Japanse eerste minister Shinzo Abe en IOC-voorzitter Thomas Bach overeengekomen.

De Spelen zullen ten laatste in de zomer van volgend jaar georganiseerd worden. Atleet Isaac Kimeli uit Beersel, die geplaatst was voor de 5.000 meter in Tokio, is één van de regiogenoten die zijn koffers niet moeten pakken. “Het is een logische beslissing om de Spelen uit te stellen. De gezondheid gaat voor”, aldus Kimeli. “Als ik mij niet zou kunnen kwalificeren voor Tokio, was het de bedoeling om te pieken naar het EK in Parijs. Dat wordt dus mijn doel nu. Ieder atleet hoopt dat dat eind augustus kan starten.”