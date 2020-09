Leuven en Gent spelen galamatch in Kapelle-op-den-Bos

De volleybalcompetitie trekt zich pas begin oktober op gang. Toch werd er dit weekend al volleybal gespeeld in Kapelle-op-den-Bos. Volleybalclub Eternit Kapelle-op-den-Bos organiseerde een galawedstrijd om het sport- en eetcafé Calandro in de bloemetjes te zetten voor hun 10-jarig bestaan. Bovendien was de wedstrijd het ideale moment om de sport te promoten in de gemeente.

Met Volley Haasrode Leuven en Caruur Volley Gent stonden er twee ploegen uit Liga A tegenover elkaar. Dat is het hoogste niveau in België. “Het is niet evident om twee grote ploegen naar hier te krijgen in onze kleine gemeente. We hebben de link kunnen leggen met Yorick, die de kapitein is van onze herenploeg, die één jaar trainer-assistent is geweest in Leuven en drie jaar bij de dames van VDK Gent”, vertelt Jean-Marie Vande Velde, voorzitter van Volleybalclub Eternit Kapelle-op-den-Bos.

Leuven en Gent zijn in de competitie aan elkaar gewaagd. Maar in de galawedstrijd nam Leuven al snel de bovenhand en won met 4-0. De heren van Kapelle-op-den-Bos spelen drie reeksen lager, in derde nationale. Daar stonden ze voor de competitiestop zevende. Het team plaatste zich voor het eerste voor de finale van de Beker van Vlaanderen, die uiteindelijk niet kon doorgaan. Ook dit seizoen is de ploeg ambitieus. “We proberen top 5 te spelen, we mikken zelfs nog iets hoger”, zegt Vande Velde. “Er zit een hele reeks ploegen bij die we niet kennen. Vroeger zaten we altijd volledig in het Vlaamse landsgedeelte, nu zitten we ook tegen Brusselse ploegen en zelfs één of twee Waalse ploegen.”