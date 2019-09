Liedekerke schaatst nieuw seizoen in

De 1000 paar huurschaatsen in de ijshal van Liedekerke zijn vers geslepen, het ijs in topconditie. Het hele centrum is voortaan ook rookvrij. En nieuw is ook dat er een vijfde club actief is op de piste in Liedekerke: een G-club voor sporters met een beperking. Xander is alvast enthousiast lid: “Ik heb een ziekte waardoor mijn spieren niet snel genoeg meegroeien met mijn botten. Het was voor mij al jaren een droom om aan ijshockey te kunnen doen. Nu kan het dus wel, met een slee.”

Meer hierover vanavond in RINGtv Sport.