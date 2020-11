Liedekerkenaar Patrick Asselman is videoanalist bij Standard

Ken je Patrick Asselman uit Liedekerke nog? Asselman was profvoetballer bij onder meer Standard, KV Mechelen en het Portugese Maritimo Funchal. Nu is hij 52, videoanalist bij Standard én sportief manager in derde provinciale bij het Lennikse Eizeringen. RINGtv trok naar de Vurige Stede voor een gesprek met Asselman.

Sclessin. Het stadion van Standard. Hier heeft Patrick Asselman uit Liedekerke zijn hart verloren. “Toen ik mijn contract hier ondertekende, woonde ik een wedstrijd samen met ouders bij vanuit de tribune. Ik zei tegen mijn moeder hoe fantastisch ik het vond dat ik er kwam spelen”, vertelt Asselman. Vandaag is hij in Luik bezig aan zijn derde seizoen als videoanalist. Hij analyseert voortdurend de tegenstanders van Standard, maar ook de eigen kern.

“Ik ben mogelijk de enige analist die op dat niveau speler en trainer is geweest. Dus ik zie meer naar het tactische. Ik weet wat de coach op tactisch vlak van de ploeg verwacht en wat hij individueel vraagt van de spelers”, legt Patrick uit. “Het is mijn taak om hem daarin te helpen door middel van videobeelden. Tijdens de rust zeg ik meteen wat er tactisch niet klopte.”

Ook op veel lager voetbalniveau is Asselman actief. De Liedekerkenaar is sportief manager van derdeprovincialer Sporting Eizeringen. “Ik help bij transfers en heb met de trainer veel gesprekken over de manier waarop ik graag zou hebben dat er -zelfs op dat niveau- zou gevoetbald worden”, aldus Asselman. “Dat is meer een hobby. Al betrap ik me er mezelf op dat ik in Eizeringen zenuwachtiger langs het veld sta dan tijdens een wedstrijd van Standard. Dat is de aard van het beestje zeker?”

Foto: Fred Doisse