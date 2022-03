Lieven Baert over nieuw hoofdstuk Halle-Gooik: “Ons hart kleurde altijd al paars en wit”

Het nieuws sloeg gisteren in als een bom in de Belgische futsalwereld. Vijfvoudig kampioen Halle-Gooik fuseert met RSC Anderlecht en vervelt na dit seizoen tot RSCA Futsal. “De samenwerking is een beloning voor de jarenlange groei van de club. Ons hart kleurde altijd al paars-wit. Het wordt een voorrecht om samen nieuwe successen te schrijven”, zegt algemeen manager Lieven Baert in een uitgebreid interview met RINGtv.

Halle-Gooik en RSC Anderlecht worden één. Voor de buitenwereld is het opvallend nieuws, maar voor wie de interne keuken van de futsalclub een beetje kent is het minder verrassend. “Er wordt inderdaad al een paar jaar geflirt tussen beide clubs”, zegt algemeen manager Lieven Baert als we hem in het Lotto Park in Anderlecht ontmoeten. “Er zijn in het verleden al een paar gesprekken geweest en begin dit jaar werden we opnieuw uitgenodigd. Waar wij vroeger vaak de vraag stelden, kwam die nu van Anderlecht zelf. Als de club van je hart jouw eigen club vraagt om samen nieuwe successen te schrijven, kan je dat niet weigeren. Het wordt een mooi, maar uitdagend verhaal, want de druk om te presteren en prijzen te pakken zal nog hoger liggen. Maar met de verhuis van Halle-Gooik naar de nieuwe topsporthal Belleheide in Roosdaal voelden we dat dit het moment was om de stap te zetten.”

Het bestuur van Halle-Gooik, straks dus RSCA Futsal, wordt uitgebreid maar de vertrouwde pionnen blijven op post. “We blijven het sportieve beleid doen van de club, maar we krijgen er op bestuurlijk, commercieel en sportief vlak mensen van Anderlecht bij. We gaan het echt samen doen. Ik denk dat dat de enige manier is waarop je de club kan laten groeien”, gaat Baert verder. “Ondanks onze jarenlange status als nummer één botste het project stilaan tegen een aantal limieten. De naam RSC Anderlecht is ook een interessant gegeven voor onze partners. Ik ben ervan overtuigd dat we ons budget omhoog zullen kunnen krikken en ons echt gaan kunnen meten met de Europese top. Daar spelen we tegen clubs als Barcelona, Benfica en Sporting Lissabon. De enige manier om met hen te concurreren is door met een topclub samen te werken. Als dat met de grootste club van België kan, is dat fantastisch.”

Het is het suppershart van Lieven Baert dat spreekt. Hij is al van jongs af aan fan van Anderlecht en woont regelmatig thuiswedstrijden bij in het Lotto Park. Maar de vraag is of Halle-Gooik zijn identiteit niet verloochent. “Ik denk dat we misschien hier en daar supporters zullen ontgoochelen, maar ze zullen wel beseffen dat dit voor het futsal in ons land een grote stap is. Onze thuishaven in Roosdaal bevindt zich in een regio waar veel fans van Anderlecht wonen en op amper 15 kilometer van het stadion van Anderlecht. Ik denk dus dat we heel wat supporters gaan bijwinnen en wekelijks voor een uitverkochte zaal gaan spelen. Echte futsalliefhebbers gaan sowieso blijven komen”, meent Baert.

Maar Halle-Gooik is vandaag meer dan alleen de ploeg in eerste klasse. De voorbije maanden vielen alle puzzelstukjes beetje bij beetje op hun plaats. "We hebben ale details besproken en ik ben trots dat we dit unicum in het Belgische futsal kunnen realiseren. Niemand valt uit de boot, geen enkele jeugdspeler en ook niemand van de damesafdeling. Het is net een surplus voor hen want het gaat een upgrade worden van onze jeugdschool. Ook onze kern blijft nagenoeg dezelfde, al zullen we ons nog versterken om Europees mee te kunnen strijden met de absolute top. Anderlecht gaat bovendien ook trainingen afwerken indoor, waardoor we hun jeugd nog sterker zullen maken. Of we Verschaeren of El Hadj straks in de zaal zien spelen? Nee, want het zijn totaal verschillende sporten. Al zie ik spelers van Anderlecht volgend jaar wel regelmatig in de tribune zitten om mee te supporteren”, besluit Baert.