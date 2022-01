Maand lang artistiek zwemmen ontdekken bij WIOS in Liedekerke

Kinderen en jongeren die een nieuwe sport zoeken, kiezen vaak voor voetbal, wielrennen, dansen, zwemmen of gymnastiek. Artistiek zwemmen is geen vanzelfsprekende keuze. Daar wil WIOS uit Liedekerke verandering in brengen. Uitzonderlijk kunnen nieuwe leden er twee maanden lang de sport ontdekken.

De club uit Liedekerke hoopt met het initiatief niet alleen meisjes, maar ook jongens aan te trekken. Vorig jaar telde de club nog vier jongens, maar zij haakten af. Enkele van hen stopten na pesterijen op school. “Eén keer per maand trainen de jongens onder begeleiding van een Belgische kampioen”, vertelt sportief manager Annemie Vindevogel. “Dat is ook een man, zodanig dat ze zeker beseffen dat het geen sport is die exclusief is voor meisjes.”

In samenwerking met een Brusselse zusterclub is WIOS een project gestart om het vooroordeel uit de wereld te helpen. Tegelijkertijd kan iedereen de sport ontdekken. “We proberen hen kennis te laten maken met bepaalde aspecten van de sport, zoals zwemmen op muziek en tuimelingen maken in het water. Op die manier maken ze spelenderwijs kennis met artistiek zwemmen”, aldus hoofdcoach Emma Heyman.

Ook volgende maand zijn nieuwkomers nog welkom in het Liedekerkse zwembad om de sport uit te testen.