Isaac Kimeli

Net niet: zilver voor ongeziene Kimeli op de 5.000 meter op WK Atletiek in Tokio

Op het Wereldkampioenschap Atletiek in Tokio behaalde Isaac Kimeli de zilveren medaille op de 5.000 meter. Even leek hij op koers te zijn voor goud, maar in de laatste meters moest de Beerselnaar nipt de duimen leggen voor de Amerikaan Hocker. Kimeli liep in Tokio met 12m58s78" zijn beste tijd van het seizoen. Voor de Belgen is dit de tweede medaille op het WK.

Vrijdag won Kimeli in zijn reeks nog autoritair de kwalificatiewedstrijd voor de finale. En een paar weken geleden stuntte hij nog op de Diamond League-meeting in Lausanne in Zwitserland op de 5.000 meter.

