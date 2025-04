Nicola Feryn voor het eerst in de woestijn: "Heel mooi avontuur"

Meteen mocht Nicola ervaren dat de Morocco Desert Challenge een harde leerschool is. Op de eerste dag reed Nicola zich vast in het zand, maar dat doet niets af aan de ervaring. "Het is echt een heel mooi avontuur", zegt Nicola. "Je komt echt op plaatsen dat je denkt....je ziet gewoon niets, maar echt letterlijk niets. Je denkt in de verte een zee te zien en golven, maar dat is niet zo. Dat is echt wel een moment dat je denkt: de wereld is groot."

Feryn is niet de enige debutant in de Toyota-cabine. Londerzelenaar David Van Dooren is copiloot. "Ik ben zelf ook een rookie hé", zegt Van Dooren. "Maar we voelen elkaar goed aan. En de Nicola rijdt heel tof. Ik heb nog geen enkele keer het gevoel gehad van: 'Oei, wat doet hij nu?' Elke keer als er een situatie komt waar ik de gas zou loslaten, doet hij dat ook op dezelfde moment."

Feryn en Van Dooren staan, in de laatste fase van de race, op de zesentwintigste plaats van het algemene klassement in hun categorie.