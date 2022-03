Noor Vidts als heldin onthaald op Vilvoordse Atletiekclub

Gisteravond kreeg de Vilvoordse Atletiekclub hoog bezoek. Niemand minder dan kersvers wereldkampioene op de vijfkamp Noor Vidts kwam naar de atletiekpiste waar het voor haar allemaal begonnen is. Ze werd in de bloemetjes gezet en toonde haar gouden medaille die ze vrijdag veroverde op het WK atletiek in Belgrado.

Noor werd gisteravond flink in de bloemetjes gezet voor haar topprestatie op het WK in Belgrado. De Vilvoordse atlete verbeterde er maar liefst drie persoonlijke records. Haar totale puntenaantal is goed voor een nieuw Belgisch record. “Het is intussen wel wat doorgedrongen, maar ik besef toch nog niet helemaal wat ik heb gepresteerd”, zegt Noor Vidts. “Als ik tussen de andere wereldkampioenen sta, voel ik me eerder een ‘fan girl’ (lacht).” De kersverse wereldkampioene nam gisteren uitgebreid tijd voor haar jonge fans. “Zondag vertrekken we al weer op stage. De eerste week gaat nog wat rustig zijn, een beetje vakantie nemen en dan vlieg ik er weer helemaal in.”