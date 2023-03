Noor Vidts te gast op Jeugddag Vlaamse Atletiekliga

Kinderen krijgen tijdens de Jeugddag van de Vlaamse Atletiekliga in de Topsporthal in Gent de kans om zich kennis te maken met verschillende disciplines in de atletiek. Elk jaar komt ook een topatleet op bezoek. Dit keer is dat de Vilvoordse meerkampster Noor Vidts. Zij ging uitgebreid op de foto met de jonge sporters. En zoals de traditie het wil, schenkt de liga 1 euro van het inschrijvingsgeld per atleet aan een goed doel. Noor Vidts mocht bepalen welk goed doel dat werd. Ze koos ervoor om de actie ‘Syrie – Turkije 1212’ te steunen.



Een verslag zie je maandag in RINGtv Sport.