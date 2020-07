Opnieuw strengere maatregelen in de sport

Vanaf morgen mogen sportactiviteiten en -wedstrijden enkel nog achter gesloten deuren plaatsvinden. Noch in de professionele noch in de amateursectoren van de sport mag er nog publiek aanwezig zijn. Dat heeft Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) beslist in overleg met de sporfederaties.

“We kregen verschillende vragen vanuit de sportsector of wedstrijden al dan niet zouden kunnen doorgaan nu het coronavirus weer aan terrein wint”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Met duidelijke maatregelen bieden we houvast aan sportfederaties, sportclubs en supporters.” Concreet mag er geen publiek meer aanwezig zijn tijdens sportactiviteiten en -wedstrijden. Dat geldt zowel indoor als outdoor. “Verder roepen we alle organisatoren van indoor sportactiviteiten op om maximaal mogelijk sportactiviteiten outdoor te organiseren en zoals steeds de afstandsregels, conform de opgestelde protocollen, te respecteren”, zegt Weyts nog. Er is ook een draaiboek ‘code Oranje’ uitgewerkt dat als dat nodig is, meteen in werking zal worden gesteld. Dat scenario omvat onder meer de stopzetting van alle sportactiviteiten indoor en outdoor met fysiek contact.