Patrick Asselman wordt assistent-trainer bij Standard

Leye volgt in Sclessin Philippe Montanier op. De Fransman werd afgelopen weekend ontslagen na tegenvallende resultaten. Mbaye Leye moet de Rouches uit het slop trekken. Asselman zal hem daarin bijstaan.De Liedekerkenaar is al 2,5 jaar videoanalist bij Standard. Die functie zal hij nu combineren met de job van assistent-trainer. De 52-jarige Asselman is ook sportief manager bij derdeprovincialer Eizeringen in Lennik.