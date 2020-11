Red Flame Shari en zus Lindsey Van Belle knokken zich weer naar de top

Eind september ging het fout voor de 20-jarige Shari Van Belle. In de bekerwedstrijd eind september tegen Leuven scheurde ze de kruisbanden. “Het was eigenlijk een gewone fase waarin ik infiltreerde met de bal”, vertelt de Red Flame uit Liedekerke. “Een speelster komt ertussen en tackelt op de bal. Maar ze raakte me wel licht en ik verdraai mijn knie met als gevolg dat de kruisbanden scheurden.” Zus Lindsey, die ook bij de kiné revalideert van een lichtere blessure, stond op dat moment samen met haar zus op het veld. “Ik barstte zelf in tranen uit. Het was vreselijk om haar daar te zien liggen.” Voor Shari is het een harde dobber. “Je beseft meteen dat je hele seizoen naar de knoppen is. Nu ook met de interlandperiode komt dat hard binnen, als je weet dat je er niet bij bent.” Vorige dinsdag wonnen de Red Flames met 0-9 op het veld van Litouwen. Op 1 december volgt de cruciale match thuis tegen Zwitserland. Winnen de Belgen dan is het ticket voor het EK in juli 2022 binnen. Shari hoopt tegen dat EK weer in de ploeg te staan.