Remco Evenepoel: "2020 wordt een bijzonder jaar"

Vrijdag maakte Evenepoel bekend dat hij met de Giro zijn eerste grote ronde zal rijden. Drie weken lang koersen, het wordt een stevige uitdaging voor de 19-jarige renner. “We hebben afgesproken dat als het vat af is, we naar huis gaan”, zegt Remco Evenepoel. “En dat zal ook zo zijn. Maar is het niet zo, dan gaan we zo ver mogelijk proberen te geraken.”

Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Lombardije en het wereldkampioenschap staan met rood aangestipt in de agenda, maar ook van de tijdrit en de wegrit op de Olympische Spelen maakt de renner van Deceuninck – Quick-Step een hoofddoel dit jaar. “Het moeilijke is dat het eerst de wegrit is en dan de tijdrit. Dus het kan zijn dat je zo uitgewrongen bent van de wegrit dat je niet meer de echte power hebt voor de tijdrit”, meent Evenepoel. “Maar ik ga voor allebei even hard gaan. Ik weet dat er tijdrijders zijn die gaan stoppen tijdens de wegrit. Die het zullen opvatten als een training van drie uur. Maar dat geldt niet voor mij.”

