Rij-instructeur uit Dilbeek is ook 'drifter' en trekt naar 'Olympische Spelen autosport'

“Driften is schuiven met auto’s, ik doe dat al zo’n twintig jaar en de jeugd kent die discipline wel,” knipoogt Pieter Van Hoorick uit Dilbeek. Hij is 64 jaar en niet te stoppen. “Ze noemen me ‘drifte-opa’. Maar ik kan daarmee lachen,” zegt hij. “Veel mensen appreciëren ook dat ik ondanks mijn leeftijd blijf doorgaan.”

Driften is ontstaan in Japan. Het doel is om ‘al driftend’ een parcours te volgen. Een jury beoordeelt je rit, daarbij letten de leden op de lijn die wagen volgt, hoe dwars de auto over de weg scheurt en daarbij de clipping-points benadert.

Rij-instructeur

De sport wordt steeds populairder, ook dankzij films zoals The Fast and The Furious. Pieter was grafisch ontwerper, daarom knipoogt hij met de look van zijn wagen naar de kunstenaar Mondriaan. Nu is hij in het dagelijks leven rij-instructeur. “Maar ik leer mijn leerlingen zeker niet te driften. Op de openbare weg valt niks te verdienen daarmee, zeg ik hen altijd.”

Olympische Spelen van de autosport

Vanaf woensdag vertegenwoordigt de Dilbekenaar, met zijn BMW met Chevrolet-motor, ons land op de FIA Motorsport Games in Valencia, zeg maar de Olympische Spelen van de autosport. Tal van disciplines komen aan bod, driften is er één van.

Pieter hoopt in Valencia door te stoten naar de finale waarbij de top 32 het tegen elkaar opneemt. “Driften op hoog niveau is leuk, maar ook heel competitief. En ik ben er waarschijnlijk veruit de oudste deelnemer. Maar ik ga voor een podiumplaats.”