Roberto Martínez neemt twee regiogenoten mee naar EK voetbal

Geen grote verrassingen in de selectie van Roberto Martínez voor het EK voetbal. De eerste regiogenoot die mee mag naar het EK is Youri Tielemans. De middenvelder uit Sint-Pieters-Leeuw is onder Martínez uitgegroeid tot een vaste waarde. Hij schonk zijn club Leicester City afgelopen weekend nog de FA Cup met een magistraal afstandsschot. Ook Yannick Carrasco is een zekerheid. De Spaanse Vilvoordenaar is bezig aan een sterk seizoen bij Atlético Madrid. Hij hield zijn club afgelopen weekend op titelkoers met een belangrijke assist.

Drie andere regiogenoten staan op de reservelijst van Roberto Martínez. Dat zijn Thomas Foket uit Sint-Pieters-Leeuw, Alexis Saelemaekers uit Beersel en Thomas Kaminski uit Asse. Zij moeten zich klaarhouden voor het geval spelers uit de definitieve selectie de komende weken geblesseerd uitvallen. België begint op 12 juni aan het EK tegen Rusland. Daarna speelt het in de groepsfase ook nog tegen Denemarken en Finland.

