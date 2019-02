Robin Hendrix mag naar EK indooratletiek

Robin Hendrix uit Kapelle-op-den-Bos heeft zich gisteren in Oostenrijk geplaatst voor de 3000 meter op het EK indooratletiek in het Schotse Glasgow.

Hendrix kwam als tweede over de streep in een tijd van 7 minuten, 53 seconden, 89 honderdsten en dat is ruim onder de EK-limiet. Het EK in Glasgow vindt plaats van 1 tot 3 maart.