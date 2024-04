Rotselaar pakt de titel in de eerste provinciale A van het voetbal, en dat na een bloedstollende namiddag. Want ook concurrent Fenixx BeigHum moest aan de bak. Beide ploegen wonnen hun wedstrijden, maar toch moet Fenixx de titel aan Rotselaar overlaten, want die ploeg had een beter doelpuntensaldo. We volgden de wedstrijd van Rotselaar tegen Elewijt.